المنافع في تصويب الخطأ الشائع

2019/08/04 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( الحلقة ١ )

اللغة العربية هـي وعـاء ثقافتـنا وعنوان هويتنا , والمحافظة عليها تعد محافظة علـى الذات والوجود .



فهي لغة معطاء زاخرة بالكنوز الثمينة .



والاهتمام باللغة والحرصُ عليها واجب ديني ووطني، وأن ندرأ عنها العجمة واللحن؛ فهي الوعاءُ الذي يحوي ثقافة الأمة وفكرها وحضارتها وتراثها..



وينبغي متابعةُ ذلك بكل حزم ودقة واهتمامٍ تحقيقا للهدف النبيل في المحافظة على جوهر اللغة العربية لذا عملت على أعداد هذا الكراس والذي يتضمن تصويب الأخطاء الشائعة: ١ــ مشاورة: من الأخطاء الشائعة هو أن يكتب المسؤول كلمة (مداولة) والصواب هو ( مشاورة ) لأن الأولى تعني دوران الأيام أذ يقول تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس ) أما الثانية تعني طلب الرأي ، أذ يقول عز من قائل (وشاورهم في الأمر)٢ــ عرض فلان للعقوبة: يخطىء البعض عند قوله (تعرض فلان للعقوبة ) والصواب هو (عرض فلان للعقوبة ) لأن تعرض تعني رغبته في العقوبة.٣ــ خرج فلان عن القانون: من الخطأ أن نقول ( خرج فلان على القانون) والصواب هو ( خرج فلان عن القانون )لأن الأول يعني سيره على نهج القانون وكما قيل سابقا سائر على طريق المجاز أي في طريقه.٤ــ موضوع شائق: من الأخطاء الشائعة أن نقول (موضوع شيق ) والصواب هو (موضوع شائق) فالشيق تعني المشتاق وليس من المعقول أن يكون الموضوع مشتاقا.٥ ـ صدق على الأمر:يخطىء البعض عند القول ( صادق على الأمر) والصواب هو( صدق على الأمر) فالأولى تعني أتخذه صديقا٦ــ فهرست : من الخطأ قولنا ( فهرست) والصواب هو ( المحتوى ) لأن الأولى مفردة فارسية.٧ــ في قاعة الأدارة المحلية :من الأخطاء الشائعة قولنا (على قاعة الأدارة المحلية ) والصواب هو ( في قاعة الأدارة المحلية )لأن " على " تفيد الأستعلاء٨ــ يعد هذا القانون نافذا:يخطىء البعض حينما يقول (يعد هذا القانون ساريا ) والصواب هو (يعد هذا القانون نافذا )لأن الأولى تعني السير ليلا والثانية تعني السريان ٩ــ نشرة الأخبار: خطأ شائع كثيرا مانسمعه هو القول (أليكم نشرة الأخبار ) والصواب هو (هاكم نشرة الأخبار ) لأن " أليك " بمعنى أبتعد أو تنح .١٠ــ أجاب عن السؤال : من الخطأ قولنا ( أجاب على السؤال )والصواب هو(أجاب عن السؤال) لأن " عن " تفيد الكشف والأبانة١ـ العلامة مصطفى جواد / قل ولاتقل / ( ٢٠١٠ ) .



دار النهضة٢ــ شاكر غني العادلي التنبيه على الخطأ الشائع والصواب الضائع / الطبعة الأولى / بغداد / ٢٠٠٧

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