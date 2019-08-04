2019/08/04 | 06:12

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بعد إعلان خطوبته لفتاة تونسية..



كاظم الساهر يرفض الحديث عن موعد الزفاف

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تاريخ النشر

04/08/2019 05:42 AM

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في شهر مارس عام 2018، بإعلان خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة بعد فترة عزوبية طويلة.



كاظم رد على سؤال حول موعد زفافه، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش إحدى الحفلات التي أحياها مؤخراً، قائلا إن هذا الأمر مسألة خاصة ولا يحب التحدث عنه.



الفنان العراقي أكد أنه يشعر بسعادة كبرى عندما يقف أمام جمهوره على المسرح ويقدم له فنه، أما الامور الخاصة فيفضل أن تظل خاصة.



يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة في شهر مارس قبل الماضي بعد فترة عزوبية طويلة، ورد على أخبار زفافه منها مؤكدًا أنه ألبسها خاتم الخطبة فقط وأنه وقت زفافه سيعلن لجمهوره.



وكان كاظم الساهر قد عاش فترة عزوبية طويلة منذ طلاقه لزوجته الأولى والدة ابنيه «وسام، وعمر»، وقد قال في تصريحات سابقة إنه لم يتزوج مرة ثانية لإنه كان يخشى على مشاعر ولديه، مضيفاً: «لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج».





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