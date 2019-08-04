الختــان في المجتمــع البغـــدادي

2019/08/04 | 06:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الختان او ما يسمى بـ ( الطهور) طهور الاولاد والاطفال في المجتمع البغدادي اذ لايزال يعيش

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