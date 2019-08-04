2019/08/04 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى في عملية أمنية قي تونس أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس مقتل عنصرين إرهابيين في جبال عرباطة بولاية قفصة جنوب غرب تونس.وقالت في بيان مقتضب أنه تم وفي عملية استباقية مشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني القضاء على 2 من العناصر الإرهابية المسلحة في جبال عرباطة ولاية قفصة، وما تزال العملية متواصلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى في عملية أمنية قي تونس) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى في عملية أمنية قي تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).