لجنة الأمن والدفاع النيابية تستغرب تبرئة خيانة الفلاحي

2019/08/04 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، إعلان وزير الدفاع نجاح ألشمري تبرئة قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي عبر احد المؤتمرات الصح...

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