2019/08/04 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء تصوير فيلم "جابر" في الأردن قرر فريق عمل فيلم "جابر"، وقف تصوير الفيلم في الأردن، بعد "اللغط" الذي أثاره سيناريو العمل الفني.وكان فيلم جابر قد أثار جدلا وغضبا بين الأردنيين، بسبب زعم العمل الفني بأحقية اليهود في جنوب الأردن وتحديدا البتراء وأيضاً أحقيتهم بفلسطين.وقال مخرج الفيلم محي الدين قندور في بيان، "إن فريق العمل ارتأى إلغاء تصوير الفيلم بعد حالة من اللغط اثيرت بشأنه، ومنعا لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة قضايا قد تؤثر على الأمن الوطني الأردني".وأضاف أن سبب الإلغاء يعود أيضا "لسوء فهم البعض لرسالة الفيلم، وقيام البعض الآخر بلي النصوص وتوظيفها للمساس بالثوابت الوطنية التي أؤمن بها".وكان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، قد أمر بتشكيل لجنة لدراسة سيناريو الفيلم، وتحديد فيما إذا كان يمس الثوابت الأردنية، أو يمس التاريخ الأردني.وتدور أحداث الفيلم حول صبي من منطقة البتراء يعثر على حجر في البتراء عليها كتابات عبرية، ثم يقوم ببيعها لعالم آثار أجنبي، ليتم تهريبها بعد ذلك.وشارك في تمثيل الفيلم، ممثلون أردنيون وأميركيون وبريطانيون وروس، لكن الممثلين الأردنيين انسحبوا بسبب ما قالوا إنها مغالطات موجودة في سيناريو الفيلم.وقال الممثل الأردني علي عليان في تصريحات تلفزيونية إن الخلاف الأساسي مع المخرج كان بسبب المحتوى، إذ إن هناك مغالطات تاريخية فيه، خاصة بالنسبة للفترة الزمنية التي يتحدث عنها الفيلم، إذ يشير إلى أن اليهود عاشوا أكثر من 1200 سنة في الأردن.وكان من المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم خلال أيام في مناطق بالأردن ومنها البتراء.

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