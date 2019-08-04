شاهد.. بعد 5 أعوام.. هذا ما فعله داعش بالايزديين

2019/08/04 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا أهالي قضاء سنجار غرب مدينة الموصل ذكرى مرور خمسة أعوام على فاجعة سنجار بعد سقوطه بيد جماعة داعش....

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