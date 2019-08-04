اعتقال موقوفين اثنين هاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد

2019/08/04 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد....

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