حاتم الجوهرى - مفاجأة التصريح الرئاسي بالمرجعية الدولية للقضية الفلسطينية

2019/08/04 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى مؤخرا خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدة تصريحات للوفد الأمريكي الذي زار مصر برئاسة جاريد كوشنر؛ هذه التصريحات رغم مرورها مرور الكرام إعلاميا، إلا أنها قد تعد تحولا جذريا في إدارة السياسة المصرية الخارجية ونقطة مفصلية حقيقة في مستقبلها، وكيفية فهمها لإدارة التناقضات الإقليمية وتوظيفها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، باعتبار هذه التصريحات تقلب المنضدة تماما أمام المشروع الأمريكي لتصفية الق......

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