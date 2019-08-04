الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب

2019/08/04 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يتواجد فيه.

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