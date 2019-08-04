English | كوردى

رئيس إقليم كوردستان يؤكد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم


رئيس إقليم كوردستان يؤكد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم
2019/08/04 | 08:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال لقاء الأمير حازم تحسين بك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان يؤكد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان يؤكد دعمه الكامل للإزيديين وخدمتهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا