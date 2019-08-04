كاس الدرع الخيرية.. تجمع اليوم ليفربول و السيتي في مباراة ثارية

2019/08/04 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل لعبة القط والفأر التي استمرت طوال الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وليفربول، عندما يلتقيان، مساء اليوم الأحد،

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