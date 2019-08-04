الرافدين يوزع رواتب المتقاعدين لشهر آب

2019/08/04 | 08:38

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب الجاري.

وقال المكتب الاعلامي للمص...

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