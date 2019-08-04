2019/08/04 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفقة عدد من النواب، امس السبت، مؤتمرا عشائريا عاما لعشائر جنوب بغداد في منطقة البوعيثة، شارك فيه شيوخ عشائر حزام بغداد ومسؤولو الدوائر البلدية وقادةٌ أمنيون.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب وتلقته وكالة صدى , أكد الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر على أهمية المشاركة في العمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يؤكد على أهمية المشاركة في العمل السياسي والتعاون مع القوات الأمنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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