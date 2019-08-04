مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب

2019/08/04 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه”

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