دورتموند بطلاً للسوبر الالماني

2019/08/04 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقّن بوروسيا دورتموند، غريمه بايرن ميونخ، درسًا في فنون الكرة، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليُتوج بطلًا لكأس السوبر الألماني.سجل هدفي فوز دورتموند الثنائي باكو ألكاسير وجادون سانشو، في الدقيقتين 48 و69، ليقودا أسود الفيستيفال للفوز باللقب بعد غياب دام 5 سنوات.

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