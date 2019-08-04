في اليوم العالمي للبطيخ كيف ينتقونه في روسيا

2019/08/04 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل في 3 أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للبطيخ الأحمر، الذي يعتبر من الفاكهة اللذيذة المحببة لدى مختلف شعوب العالم.وقالت نينا زايتسيفا، رئيسة مديرية فحص جودة المواد الغذائية والمنتجات في موسكو، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إنه لتحديد مدى نضوج البطيخة، يجب الضرب على قشرتها الخارجية وملاحظة أنها لامعة، وأن ذيل البطيخة جاف.وأضافت الخبيرة: “عندما

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