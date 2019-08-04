أتلتيكو مدريد يفسح المجال أمام نابولي لضم رودريجيز

2019/08/04 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ترك أتلتيكو مدريد الإسباني المجال مفتوحا أمام نابولي الإيطالي لضم الكولومبي جيمس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، بعدما أعلن انسحابه من السباق على ضم اللاعب.وعاد رودريجيز لصفوف الريال بعدما أمضى آخر موسمين مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، ودارت في الأسابيع الأخيرة منافسة قوية على ضمه بين ناديي نابولي وأتلتيكو مدريد.[…]

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