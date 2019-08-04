2019/08/04 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رغم تمتع توم برّاك بعلاقات قديمة مع الزعامات الخليجة وامتلاكه استثمارات عقارية في الخليج بالتعاون مع عدد من الشركات المحليين إلا أن تسمية صديقه القديم دونالد ترامب مرشحا للحزب الجمهوري عام 2016 مثل فرصة ذهبية لا تفوت بالنسبة له.فأعاد براك الحياة إلى قنوات اتصالاته في دول الخليج خاصة أنه كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق أمريكي في نفوذ السعودية والإمارات في أمريكا وكالة خطوة برس.

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