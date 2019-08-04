ترامب: إطلاق النار في تكساس عمل جبان ولا مبرر لقتل الأبرياء

2019/08/04 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية أمس السبت إلى 20 قتيلا و26 جريحا في حادث وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه عمل جبان، لا يبرر قتل الأبرياء.

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