الرافدين يصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر آب

2019/08/04 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاحد، توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب.

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