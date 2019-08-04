وزير الطاقة السعودي يناقش مع نظيره الروسي مستويات الإنتاج الحالية

2019/08/04 | 08:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على تويتر إنه ناقش مع نظيره الروسي أسواق النفط، موضحاً "أكدنا استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي.

وأضاف الفالح "نؤكد بأننا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميزة بين بلدينا بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة.

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