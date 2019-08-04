2019/08/04 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة علمية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А يخفض بدرجة كبيرة خطر الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد- سرطان الخلايا الظهارية.وأثبت علماء جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، أن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А، يخفض خطر تطور سرطان الخلايا الظهارية بدرجة كبيرة، كما يحصل عند مضادات الأكسدة المعروفة.المثير في الأمر،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تناول مواد غذائية غنية بفيتامين А يخفض خطر السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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