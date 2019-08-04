الرافدين يوزع رواتب المتقاعدين لشهر آب الجاري

2019/08/04 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب الجاري.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له , إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف , أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يتواجد فيه”.

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