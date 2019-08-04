“عبودي” من الطلبة إلى النفط

2019/08/04 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ظفر النفط بخدمات مهاجم الطلبة عبد القادر طارق، بشكل رسمي بعقد يمتد لموسم واحد.وقال مدرب النفط يحيى علوان إن اللاعب يشكل إضافة نوعية للفريق، وأن والأيام المقبلة ستشهد إضافة عدد من اللاعبين الجدد.وبين أن الإدارة أكدت تمسكها بجميع اللاعبين الذين مثلوا الفريق في الموسم المنتهي.يشار إلى أن نادي

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