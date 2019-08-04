النزاهة النيابية تتهم وزير المالية بتزوير قانون موازنة 2019

2019/08/04 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت لجنة النزاهة النيابية العراقية، وزير المالية فؤاد حسين بتزوير فقرات قانون موازنة 2019 لتحقيق إرسال الأموال لمنطقة كردستان، فيما بينت أنها ستدعم...

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