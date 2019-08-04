متنبئ جوي:خريف ممطر بانتظار العراق

2019/08/04 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، اليوم السبت، خريف ممطر بانتظار مدن العراق.وقال صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان” مدن العراق بانتظار خريف ممطر بسبب تذبذب شمال الاطلسي {NAO} وهو في الوضع السالب حاليا، ومتوقع ان يستمر في الخريف كذلك”.وأوضح ان” تذبذب شمال الاطلسي {NAO} يعني جفاف وسط وغرب اوربا، ورطوبة جنوبها واندفاع المنخفضات الجوية واجبارها

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