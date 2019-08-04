2019/08/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال فرعوني في متحف مصري، وقد نقش على ذراعه اسما “حمادة” و”حنان”، يتوسطهما قلب اخترقه “سهم الحب”.وأشار موقع “القاهرة 24” إلى أن التمثال، الذي يعود عمره لـ 3 آلاف سنة، يجسد الملك الفرعوني سنوسرت الثالث.وتباينت ردود أفعال المتفاعلين مع الصور بين مستنكر لهذا التشويه الذي طال تراثا لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمادة يعشق حنان تشوه ذراع تمثال فرعوني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمادة يعشق حنان تشوه ذراع تمثال فرعوني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمادة يعشق حنان تشوه ذراع تمثال فرعوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).