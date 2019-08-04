شرطة هونج كونج تنفذ حملة اعتقالات جديدة والمدينة تستعد لاحتجاجات أخرى

2019/08/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة هونج كونج يوم الأحد إنها ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين مناهضين للحكومة ليل السبت فيما تستعد

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