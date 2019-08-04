اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في نانت الفرنسية بعد وفاة شاب في ظروف غامضة

2019/08/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين في مدينة نانت الفرنسية، السبت، خلال مظاهرة ومراسم تأبين لشاب اختفى وتبين أنه غرق في نهر بالمدينة الواقعة غرب

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