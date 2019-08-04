2019/08/04 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام تجمع الصحة الرسالي في ذي قار بجولة بين مناطق المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين مجانا من ذوي الدخل المحدود ضمن توجيهات المرجعية الدينية المتمثلة بسماحة المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الشريف” لمساعدة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود.حيث قال أحد أعضاء التجمع قمنا بزيارات ميدانية لعدد من مناطق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تجمع الصحة في ذي قار يتنقل بين مناطق المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين مجاناً النعيم نيوز.

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