فيسبوك تضيف اسمها لتطبيق إنستغرام

2019/08/04 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بدأت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي، بإضافة اسمها إلى تطبيق إنستغرام، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها للمستخدمين عن ملكيتها لمنصة تبادل الصور الشهيرة.وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم، مزيدا من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية […]

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