2019/08/04 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الفنان السوري الشهير ​ياسر العظمة على شائعة مصرعه بحادث سير في العاصمة دمشق بطريقة كوميدية ساخرة.ونشر العظمة يوم الجمعة رسالة صوتية عبر صفحته في “فيسبوك” كذب فيها ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.ومن المنتظر أن يعود العظمة العام المقبل بسلسلته الشهيرة “مرايا” بعد غياب طويل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ياسر العظمة يرد على شائعات وفاته بطريقة كوميدية ساخرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر العظمة يرد على شائعات وفاته بطريقة كوميدية ساخرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر العظمة يرد على شائعات وفاته بطريقة كوميدية ساخرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).