التقاعد تباشر بتوزيع رواتب شهر آب

2019/08/04 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت هيأة التقاعد الوطنية بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكريين

والمدنيين لشهر آب 2019.

وأكدت هيأة التقاعد في بيان انه "بإمكان المتقاعدين الذين يحملون

بطاقات الدفع الالكتروني من كي كارد وماستر كارد وماستر النخيل

التوجه الى منافذ الصرف الالكتروني لأستلام رواتبهم وأصحاب الصرف

اليدوي التوجه للمصارف لأستلام رواتبهم كذلك".

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