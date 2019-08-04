2019/08/04 | 09:04

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التربية: نسبة النجاح بعد الدور الثاني لا تتجاوز الـ 60%

الاحد

04

أب

2019 :

08:54 am

25

توقعت وزارة التربية، إرتفاع نسبة النجاح في مرحلة السادس الاعدادي

بعد أداء الدور الثاني من الموسم الدراسي للعام الحالي 2018

-2019.وقال الناطــــق الرسمي باسم وزارة التربية فراس محمد حسن في تصريح

صحفي "نحن لا نعد هذه النتائج بانها متدنية لســــبب جد بســــيط وهو

ان نسب النجــــاح لا تقاس علــــى نتائــــج امتحانات الــــدور

الاول وهــــذا المقياس دولــــي في كل مكان حيث لدينا امتحانــــات

للدور الثاني ولدينا مؤجلين ومكملين وان نســــبة نجاح الــــدور

الاول كانــــت 7و34 % وهــــي اعلى من نســــبة النجاح للعام الماضي

التي كانت %32 واعطينــــا فرصة ثانيــــة لامتحانات الدور الثاني

بينما كانت سابقا الامتحانات للمكملين بدرسين".واستدرك بالقول "لكن هيئة الرأي في الوزارة قررت ان يكون الامتحان

للدور الثاني للراســــبين بثلاثة دروس ، وبالتالي هناك نسبة عالية من

المكملين، وسيدخل اكثر من 186 الف طالب امتحان الدور الثاني فاذا نجح

نصف هذا العدد او ثلاثة ارباعه ســــترتفع نســــبة النجــــاح

الــــى اكثر مــــن 55-60 % وعليه لا تقــــاس نســــبة النجاح في

الــــدور الاول".ودعا حسن "الطالب الا يجعل نفســــه مشتتا بين الملزمة والمنهج

المقرر، وستكون امتحانات الــــدور الثاني للمتوســــطة بتاريــــخ 25

آب المقبل".وأضاف حســــن "انصح الطالــــب بتركيز انتباهــــه علــــى

الكتــــاب المنهجــــي وهناك اعــــداد كبيــــرة مــــن الطــــلاب

تعتمــــد في قراءتهــــا على المرشــــحات وعند الامتحان تتفاجــــئ

بعــــدم ورود أي ســــؤال مــــن تلك المرشــــحات، وانصــــح

بــــان ياخــــذ الطالب وقتــــه من النــــوم في ايــــام

الامتحانات وان يتنــــاول فطــــوره ويكون مرتاحا نفســــيا ولا

ينســــى بطاقتــــه الامتحانية وســــوف تكــــون نتائجــــه

جيــــدة جــــدا".

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