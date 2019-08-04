2019/08/04 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار Guernsey’s للمزادات عن طرح سيارة “رولس رويس” كانت تملكها الممثلة الشهيرة إليزابيث تايلور للبيع في مزاد علني.وتبعا للقائمين على المزاد فإن سيارة Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe التي أهديت لإليزابيث تايلور عام 1960 صممت خصيصا لها، ولوّنها المصممون بالأخضر لتناسب لون عيني الممثلة.وأتت هذه السيارة بمحرك بسعة 6.2 لتر، وروافع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيارة إليزابيث تايلور للبيع في مزاد علني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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