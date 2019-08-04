2019/08/04 | 09:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكعبي يدعو لتكثيف الجهود لاعادة اعمار سنجار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C9mqEzIXN0M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكعبي يدعو لتكثيف الجهود لاعادة اعمار سنجار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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