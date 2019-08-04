2019/08/04 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C9mqEzIXN0M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكعبي يدعو لتكثيف الجهود لاعادة اعمار سنجار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكعبي يدعو لتكثيف الجهود لاعادة اعمار سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).