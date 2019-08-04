خلية الصقور الاستخبارية: اخترقنا داعش وجندنا عناصر بداخله

2019/08/04 | 09:10

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بغداد :سومر نيوز

كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبـو علي البصري، عن اختراق أبطال الخلية لخطوط وجدران تنظيم داعش الإره...

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