2019/08/04 | 09:10
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خلية الصقور الاستخبارية: اخترقنا داعش وجندنا عناصر بداخله) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبـو علي البصري، عن اختراق أبطال الخلية لخطوط وجدران تنظيم داعش الإره...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الصقور الاستخبارية: اخترقنا داعش وجندنا عناصر بداخله) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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