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خلية الصقور الاستخبارية: اخترقنا داعش وجندنا عناصر بداخله


خلية الصقور الاستخبارية: اخترقنا داعش وجندنا عناصر بداخله
2019/08/04 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبـو علي البصري، عن اختراق أبطال الخلية لخطوط وجدران تنظيم داعش الإره...

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