English | كوردى

بالوثيقة.. اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء


بالوثيقة.. اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء
2019/08/04 | 10:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء

العراقامن

بالوثيقة..

اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء

الأحد 4 أغسطس 2019 - 9:59

الداخلية

الوثيقة..

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/0c/18/0c18d8810af5eaf44b11c77cf1a43456

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اجراءات الداخلية بحق قيادة شرطة بغداد اثر حادثة هروب السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا