الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر اب

2019/08/04 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".وأضاف البيان أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه".انتهى..م.م

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