كارل ماركس - رأس المال: 4) شكل القيمة البسيط منظوراً إليه ككل

2019/08/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس إن الشكل البسيط لقيمة سلعة من السلع مُتضمَّن في المعادلة التي تعبر عن علاقة القيمة بين هذه السلعة وسلعة أخرى مختلفة النوع، أو في علاقة التبادل بين الاثنتين.ويتم التعبير عن قيمة السلعة (آ) من ناحية نوعية بواقع أن السلعة (ب) قابلة للتبادل معها مباشرة، كما يتم التعبير عن قيمتها من ناحية كمية بواقع أن كمية محددة من (ب) قابلة للتبادل مع كمية معينة من (آ) بتعبير آخر: إن قيمة السلعة تكتسب تعبيراً مح......

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