كاظم حبيب - هل من عوامل تدفع باتجاه الحنين غير العقلاني للعهد الملكي في العراق؟ الحلقة السابعة والأخيرة: فترة الانتكاسة والسقوط للعهد الجمهوري الأول

2019/08/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب كاظم حبيبالفترة الثانية: فترة الانتكاسة والإجهاز على الجمهورية الأولى بدأ الوضع الداخلي يزداد تعقيداً وتشابكاً.فما أن بدأ الجيش عملياته العسكرية ضد قوات الپيشمرگة الكردستانية في خريف عام 1961، وما أن أعلنت القيادة الكردية "ثورة أيلول" من نفس العام، ورفع الحزب الشيوعي العراقي شعار "السلم في كردستان"، حتى بدأت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشيوعيين وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغ......

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