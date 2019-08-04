English | كوردى

شعبية إنستغرام مهددة بسبب فيس بوك


شعبية إنستغرام مهددة بسبب فيس بوك
2019/08/04 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أشار تقرير حديث من موقع THE VERGE الأمريكى إلى أن الخطوة الأخيرة التى اتخذها فيس بوك بوضع اسمه بجانب ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شعبية إنستغرام مهددة بسبب فيس بوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شعبية إنستغرام مهددة بسبب فيس بوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا