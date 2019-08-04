دورتموند يقهر بايرن ميونخ بثنائية ويتوج بكأس السوبر الالماني

2019/08/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج بوروسيا دورتموند بلقب كأس السوبر الألماني، للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب “سيجنال ايدونا بارك”.وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي شهد تألقا كبيرا من جانب حارسي مرميي الفريقين مانويل نوير حارس البافارى وماروين هيتز حارس أسود […]

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