2019/08/04 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، أن هناك آلاف الدرجات الوظيفية ضمن الحذف والاستحداث ستوفرها اعوام 2017 و1018 و2019، لكنها تحتاج الى قرار برلماني وحكومي لاطلاقها، موضحاً أن مجلس النواب أوقف إطلاق تلك الدرجات بسبب عدم وجود درجات تعويضية.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في حديث له، ان “العد والفرز للاسماء المتقدمة للتعيين على مديريات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد: آلاف الدرجات الوظيفية تنتظر قراراً حكومياً لإطلاقها النعيم نيوز.

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