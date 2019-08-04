2019/08/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء الفلك أن كوكب “الجهنمي” WASP-121b، الذي اكتشف قبل أربع سنوات في كوكبة الكوثل، شكله ليس كرويا، بل يشبه بيضة كبيرة مطولة.ويقول عالم الفلك ديفيد سينغ من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، “بدأنا نراقب هذا الكوكب بسبب طبيعته “المتطرفة”.لقد حاولنا اكتشاف آثار المغنيسيوم والحديد وغيرها من المعادن في غلافه، واستغربنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كوكب على هيئة بيضة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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