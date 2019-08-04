2019/08/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، القبض على (30) متهما بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان “أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات تمكنت خلال الـ (72 ) ساعة الماضية من القبض على (30) متهما”.واضافت ان “المتهمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 30 مطلوبا بقضايا جنائية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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