أهمية الأسبرين في خفض خطر الإصابة بسرطان قاتل

2019/08/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد مسؤولون في مجال الصحة، بأن آلاف الأشخاص الذين يعانون من حالة وراثية شائعة، يجب أن يُقدم لهم الأسبرين يوميا لخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.ويواجه الأفراد الذي يعانون من متلازمة “لينش” (LS)، خطرا متزايدا من الإصابة بالمرض القاتل.ولكن دراسة كبرى أظهرت أنه يمكن خفض احتمالات تطور المرض، عن […]

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