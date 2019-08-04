الزاملي: نستغرب من توقيف تجار مخدرات في مركز شرطة محلي بائس

2019/08/04 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي, عن استغرابه من توقيف تجار مخدرات بمركز بائس للشرطة المحلية في ظل إجراءات ضعيفة أمام مافيا خطرة تدار من جهات نافذة داخلية وخارجية.

وقال الزاملي في بيان إن عملية تهريب السجناء في العراق مستمرة مبينا انه لم تكن عملية تهريب الموقوفين من تجار المخدرات الأولى أو الأخيرة فقد سبق أن تم تهريب سجناء الإرهابيين من سجون التاجي وأبو غريب والبصرة وصلاح الدين والأنبار والموصل وغيرها.

وأضاف الزاملي ان عمليات التهريب كانت سبباً في سقوط ثلث الاراضي العراقية بيد عصابات داعش الارهابية واليوم تتكرر عملية تهريب المفسدين وهم من أكبر تجار المخدرات في البلد الذين حولوا المناطق الفقيرة من العراق الى مرتع لتعاطي المواد المخدرة.

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