2019/08/04 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت يوم 29 يوليو الماضي في مسرح “كوفنت-غاردن” الملكي بلندن عروض فرقة باليه مسرح البولشوي الروسي في العاصمة البريطانية.وافتتحت الجولة الفنية للفرقة الشهيرة بباليه “سبارتاكوس” الأسطوري من تصميم يوري غريغوروفيتش.وقال مدير مسرح البولشوي، فلاديمير أورين، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، إن الجولة الحالية للمسرح في بريطانيا تعتبر من أطول الجولات في تاريخه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقبال غير مسبوق على عروض البولشوي في لندن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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